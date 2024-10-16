Премьер Словакии высказался о скором завершении конфликта на Украине

Вероятность скорого завершения конфликта на Украине крайне высока. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Reuters. Lenta.ru

Политик отметил, что ожидает возможных подвижек в украинском вопросе в ходе ближайшего саммита в Брюсселе, так как там будет обсуждаться тема приглашения Украины в НАТО. По мнению Фицо, то приглашение не может быть «бесплатным». Газета.Ru

Фицо ждет, как указывает агентство, «что предложит Владимир Зеленский на заседании Европейского совета в Брюсселе». ТАСС