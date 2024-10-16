Албания начала официальные переговоры о присоединении к Евросоюзу

Европейский союз на межправительственной встрече в Люксембурге начал первые официальные переговоры с Албанией о вступлении страны в объединение. Об этом сообщило издание Politico. Впрочем, этот процесс может затянуться на десятилетия.

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"Нет сомнений, что мы достигнем того, чего хотим, а именно вступления Албании в ЕС к 2030 году", - заявил премьер-министр балканской страны Эди Рама, который возглавил национальную делегацию на встрече в Люксембурге.

Он также отметил, что "для Албании нет плана "Б", а вступление в Евросоюз является вопросом жизни и смерти.

Первый раунд переговоров был посвящен, кроме прочего, оценке соответствия Албании критериям ЕС в сферах функционирования демократических институтов, судебной системы, фундаментальных прав человека, экономических показателей, госзакупок и контроля за передвижением финансовых средств. Эти области составляют так называемый первый кластер критериев для страны-кандидата.

По словам главы МИД Венгрии, которая председательствует в Совете ЕС с июля этого года, официальное начало переговоров с Албанией "является важным этапом" в процессе ее евроинтеграции. В ходе встречи Петер Сийярто выразил надежду на то, что Тирана сможет выполнить текущие пожелания Брюсселя уже к концу года.

В то же время, как обращает внимание Politico, процесс принятия в ЕС является, мягко говоря, небыстрым. Так, соседняя Черногория считается куда более продвинутой на этом направлении, поскольку начала официальные переговоры с Евросоюзом еще 12 лет назад. Однако за это время страна успешно прошла только три из 33 этапов, необходимых для полноценного вступления. На этом фоне планы Эди Рамы звучат крайне оптимистично.

Как сообщает Euronews, для того чтобы продвинуться вперед, Брюссель выдвинул Тиране требования в первую очередь усилить борьбу с коррупцией, улучшить судебную систему и повысить независимость СМИ.

"Коррупция преобладает в большинстве областей общественной и деловой жизни, в том числе всех ветвях и институтах центральной и местной власти, что представляет серьезное беспокойство", - говорится в документе, опубликованном по итогам встречи.

Албания впервые подала официальную заявку на вступление в ЕС в 2009 году, хотя переговоры об этом велись еще с начала десятилетия. Статус кандидата страна получила в 2014 году. На тот момент планировалось, что Албания будет принята в Евросоюз в одной "волне" с Северной Македонией (РСМ), однако этому не суждено было сбыться: в конце минувшего сентября ЕС объявил, что заявка Тираны будет рассматриваться индивидуально.

Это произошло из-за затяжного противостояния Скопье сначала с Афинами, а затем с Софией. Поскольку принятие в объединение новых участников требует единогласного решения всех стран ЕС, Северной Македонии было необходимо сначала решить проблемы с соседями. Так, по требованию Греции Македония в 2018 году получила приставку "Северная", чтобы перестраховаться от возможных претензий на одноименную историческую область, которая располагается в границах современной Болгарии, Греции и самой Северной Македонии. Другим краеугольным камнем стал спор с Болгарией о национальных меньшинствах, который на данный момент так и не удалось полноценно разрешить.

Масло в огонь подлила и новый президент РСМ Гордана Силяновска-Давкова, в своей инаугурационной речи назвавшая страну просто Македонией. Да и в целом ее партия "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ), которая считается правопопулистской, заняла крайне принципиальную позицию по упомянутым вопросам. Таким образом, отделение Албании и Северной Македонии в процессе присоединения к ЕС можно считать настолько же дружественным жестом в адрес Тираны, насколько прямым предупреждением Скопье "не качать лодку" балканской "европейской солидарности".