Ремейк "Невероятных приключений итальянцев в России" снимут с актерами из Китая

Ремейк культовой авантюрной комедии "Невероятные приключения итальянцев в России" РФ снимет совместно с КНР - в картине будут задействованы китайские актеры.

Об этом рассказал председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов - на заседании, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР, сообщает ТАСС. Пока - без деталей проекта.

При этом Борис Титов подчеркнул, что дружба между Россией и Китаем наполнена духом сотрудничества и взаимопонимания. По его словам, в 2024-2025 годах планируется более 230 культурных мероприятий, призванных глубже объединить страны.

Оригинальный советско-итальянский фильм вышел в 1974-м. Его режиссером и соавтором сценария выступил Эльдар Рязанов. Главные роли сыграли Андрей Миронов и Антония Сантилли. Рабочим названием ленты было "Спагетти по-русски". В СССР фильм посмотрели почти 50 000 000 зрителей.