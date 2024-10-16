Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал нереалистичным представленный Владимиром Зеленским «план победы». Свое мнение он высказал в личном Telegram-канале. Lenta.ru

«План очень нереалистичен. Реального разговора о наших возможностях не произошло. Просто пустые слова», — указал Гончаренко. По словам депутата, план Зеленского представляет собой обычные украинские хотелки. RT на русском

Ранее Зеленский представил «план победы» в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов, в которые входят, в частности, перенос военных действий на территорию России и сотрудничество Украины с западными странами в военной промышленности. Российская газета