Землетрясение попало в эфир турецкого телеканала

Землетрясение в Турции попало в эфир местного телеканала. Запись с трансляции опубликовали на YouTube-канале TRT Haber.

Начавшиеся толчки прервали речь ведущей. На фоне были слышны женские крики, а оборудование в студии затряслось.

«Господи... страшно, оно еще продолжается. Друзья, может быть, включим титры?» — сказала она.

Напомним, что 16 октября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о землетрясении магнитудой 6,1 в восточной части Турции. Эпицентр находился рядом с городом Малатья, где живет около 441 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9 км.

В Турции сообщили о разрушениях в результате землетрясения

Министр внутренних дел страны Али Ерликая рассказал, что в результате стихийного бедствия пострадавших нет. При этом в Малатье случилось частичное обрушение трех зданий. На горячую линию поступило 33 просьбы о помощи.