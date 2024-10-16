Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе описал «тяжелейшую реальность» для Украины. Lenta.ru

«В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине, – заявил он журналистам. – А обстановка там тяжелейшая». По его словам, в два с половиной раза – до 20% – выросла территория, которую после начала СВО перестал контролировать Киев. Он подчеркнул, что «инфраструктура страны уничтожена, Украина потеряла половину энергетических мощностей, гуманитарная ситуация тяжелейшая, во многих населенных пунктах, в том числе в больших городах, нет элементарного коммунального обслуживания: газа, воды, света». Деловая газета «Взгляд»

Ранее Кобахидзе заявил, что грузинам навязывали мнение о том, что они должны завидовать Украине и ее жителям. Российская газета