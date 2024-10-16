Обзор иноСМИ: Украина «на грани поражения» и ответ США на слова Зеленского о солдатах КНДР

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

В Британии заявили, что Украина «на грани поражения»

Украина находится «на грани поражения», заявил изданию Daily Express источник, побеседовавший с «высокопоставленным» офицером британской армии. Собеседник газеты назвал ситуацию «очень серьезной».

По данным источников издания, Украина «теряет позиции», а ее план атак на Курскую область потерпел «серьезную неудачу». Ситуация на нескольких линиях фронта вызывает «опасения катастрофы» для Киева. Daily Express отмечает, что российские силы отвоевывают позиции как на Курском направлении, так и в Донбассе.

Франция призвала ужесточить контроль за поставками газа из РФ

Франция призвала к большей прозрачности импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, сообщает Financial Times. Вместе с еще девятью странами ЕС, включая Австрию и Чехию, Франция обратилась в Еврокомиссию с просьбой ввести более строгие требования по отчетности для компаний, отгружающих СПГ.

По мнению Франции, идентифицировать компании необходимо прямо в портах. В Париже утверждают, что некоторые поставщики газа, забронировавшие мощности для импорта российского СПГ в портах ЕС, не идентифицированы должным образом. Глава Минэнерго Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что усиленные проверки «хороши для Европы и для ее конкурентоспособности».

В США объяснили разницу в помощи Украине и Израилю

На этой неделе США развернули передовую систему ПВО THAAD для защиты Израиля от иранских баллистических ракет, направив в страну несколько десятков американских военных. При этом Вашингтон не оказывает помощь подобного уровня Украине.

В Киеве это сочли двойными стандартами, но у США есть объяснение своей избирательности, пишет Politico. Как отмечает издание, причина, по которой США действуют смело в Израиле и осторожно на Украине, очевидна: у России есть ядерное оружие, а у Ирана - нет. Высокопоставленный помощник сената США, работающий над политикой по Украине, заявил Politico, что Штаты могут пойти на риск и сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямой конфликт с Тегераном и ядерную войну. В случае с Россией на такой риск идти нельзя, но украинцы не хотят слышать «суровую правду», подчеркнул собеседник издания.

В США ответили на слова Зеленского о солдатах КНДР на стороне России

Соединенные Штаты «обеспокоены» сообщениями о северокорейских солдатах, якобы принимающих участие в конфликте на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Ранее Владимир Зеленский обвинил КНДР в отправке своих военных в Россию. По словам Зеленского, разведывательные службы проинформировали его о «реальном участии» Северной Кореи в украинском кризисе.

Кремль отверг эти обвинения, назвав их «фейковыми новостями». Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что участие северокорейских войск в конфликте означало бы существенное усиление оборонных связей между Россией и КНДР. По словам Сэветта, такая «обратная связь с реальным полем боя», позволяющая Северной Корее вносить коррективы в свои вооружения, возможности и даже в подготовку людей, «очень тревожна» для США.

У премьера Украины произошел «форс-мажор»

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отменил запланированный на 16 октября официальный рабочий визит в Берн. Как сообщает RSI со ссылкой на МИД Швейцарии, поездка была отменена «по причинам форс-мажорных обстоятельств».

О каких именно обстоятельствах идет речь, не уточняется. Несмотря на это, украинская делегация примет участие в конференции по гуманитарному разминированию в Лозанне. В мероприятии, организованном Швейцарией на уровне министров, примут участие несколько десятков стран и представители международных организаций.