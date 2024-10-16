Два самолета-разведчика заметили рядом с Калининградской областью

Сразу два самолета радиоэлектронной разведки RC-135W наблюдали за Калининградской областью днем 16 октября. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Первый летел под позывным JAKE17 — он взлетел с авиабазы Милденхолл под Кембриджем, облетел Калининградскую область и сейчас нарезает круги над территорией Польши, вблизи от границы с Россией. Второй с позывным JAKE27 также взлетел с Милденхолла, облетел Калининградскую область, сделал несколько кругов над Балтийским морем и улетел в сторону Германии. На данный момент его полет уже перестал отслеживаться.

Как сообщает Telegram-канал «Милитарист», активность самолетов разведки может быть связана с изучением реакции Вооруженных сил РФ на учения НАТО по применению ядерного оружия Steadfast Noon.

Напомним, что учения Steadfast Noon с участием 2 тысяч военнослужащих из 13 стран НАТО и более 60 самолетов начались 14 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что подобные действия не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности на фоне конфликта на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что РФ никогда не двигалась в сторону НАТО, а потому неправильно говорить, что российские войска представляют для альянса опасность.