Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и представил свой «план победы» Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Приглашение Украины в НАТО станет свидетельством решимости» и покажет, как партнеры видят Украину в архитектуре безопасности», — заявил Зеленский в Верховной Раде. Трансляцию выступления вел telegram-канал украинского лидера. Второй, третий и четвертый пункты плана содержат «секретные приложения». Зеленский добавил, что также основное внимание в «плане победы» уделяется укреплению обороны Украины: планируется проводить операции в стратегически важных регионах, сбивать российскую авиацию совместно с партнерами, а также расширять использование дронов и ракет. Ura.Ru

Второй пункт - продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары. Также план предусматривает совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет, доступ к данным западной разведки. Третий пункт - размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета», четвертый - развитие экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ. Также Зеленский предложил после окончания конфликта использовать опыт украинских военных для укрепления обороны НАТО и заменить ими американский контингент в Европе. Это содержится в пятом пункте плана. Российская газета

Зеленский подчеркнул, что Киев воюет сразу с тремя странами – Россией, Ираном и КНДР. Газета.Ru

Он отметил, что «план» урегулирования не предусматривает уступку территорий или заморозку конфликта. ТАСС

Ранее американский офицер в отставке и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис заявил, что «план победы» Зеленского может привести к крупномасштабной войне в Европе с участием России и США. Вечерняя Москва