В Турции сообщили о разрушениях в результате землетрясения

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Малатье жертв нет, произошло частичное обрушение трех зданий. Об этом пишет ТАСС.

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Сегодня Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о том, что в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился рядом с городом Малатья, где живет около 441 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9 км.

Министр внутренних дел страны Али Ерликая отметил, что землетрясение было магнитудой 5,9 и «соответствующие учреждения продолжают изучение ситуации на местах в провинциях Малатья, Диярбакыр, Шанлыурфа, Элязыг, Батман и Тунджели».

«Частичное обрушение произошло в общей сложности в трех зданиях. По одному инциденту в Малатье, Шанлыурфе и Элязыге. Жертв или потерь имущества нет», - пояснил он.

По словам главы МВД, на горячую линию поступило 33 просьбы о помощи. Об отсутствии чрезвычайной ситуации отчитались также и власти провинций, затронутых стихией, а в AFAD [Управление по ЧС] подтвердили, что жертв и разрушений нет. При этом на некоторых зданиях есть трещины, жителей предупредили о том, что до оценки специалистами заходить в них нельзя.

Напомним, что 6 февраля 2023 года в турецкой провинции Кахраманмараш произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. За подземными толчками последовали сотни афтершоков, которые ощущались в соседних странах. Жертвами стихии стали более 53 тысяч человек, свыше 107 тысяч получили ранения.