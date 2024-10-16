Страны Европы выделяли недостаточно денег на оборону, и теперь их «потемкинские армии» не смогут защититься без помощи США. По данным Bloomberg, в период 1990—2020 годов доля расходов на оборону от общего бюджета в Великобритании, Испании, во Франции и в Германии сократилась на 51,4%, 39,6%, 35,7% и 27,9%. RT на русском

При этом даже поднятие расходов на оборону на уровень в 3,5% от ВВП не позволит сравниться с боеспособностью армии США ввиду нарастающего экономического кризиса в Евросоюзе. Таким образом, вооруженные силы европейской части НАТО превратились в «потемкинские армии», плохо подготовленные к ведению затяжных войн без поддержки со стороны Соединенных Штатов, считает агентство. ТАСС

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что выделяемых денег на оборону альянса недостаточно. Газета.Ru