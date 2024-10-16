Генсек НАТО озвучил стратегию альянса по Украине

Стратегия Североатлантического альянса по Украине заключается в продолжении военных действий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

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Генсек подчеркнул, что в рамках этой стратегии в случае принятия решения о начале переговоров с Россией Украина якобы сможет вести их с «позиции силы».

«Не позволить [президенту России Владимиру] Путину добиться желаемого на Украине. Это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться», — сказал он.

Глава НАТО подчеркнул, что альянс должен сделать все, чтобы Киев имел возможность продолжать действовать. По его словам, западная помощь должна обеспечить сильные переговорные позиции.

Ранее Рютте заявил, что новое командование альянса обеспечит «реальное изменение ситуации» на поле боя для Украины. Он отметил, что новый штаб НАТО по содействию безопасности и обучению на Украине (NSATU) будет координировать обучение и предоставление военного оборудования Украине партнерами по альянсу.