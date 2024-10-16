Парапланерист заснял собаку, сумевшую забраться на пирамиду Хеопса, высота которой достигает 140 метров. Видеозапись находки опубликовала «Комсомольская правда».

На кадрах, приведенных изданием, парапланерист облетает пирамиду и видно, что на вершине среди камней бегает собака светлого окраса.

По словам парапланериста, животное лаяло на птиц, находясь на вершине сооружения, которому около 4500 лет. Как именно собака смогла туда забраться – неизвестно.

Ранее археологам удалось обнаружить на территории некрополя Туна эль-Гебель в Среднем Египте нетронутые погребения эпохи Нового царства и Позднего периода. Их нашли в районе Эль-Гурейфа.

Специалисты обнаружили расписные антропоморфные саркофаги с сохранившимися мумиями, тысячи фигурок ушебти, амулетов и других предметов погребального инвентаря, а также папирус длиной около 15 метров с текстом «Книги мертвых».