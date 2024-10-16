Китай не намерен отказываться от потенциального применения силы в отношении Тайваня, предупредил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, передает Reuters. Он подчеркнул, что если Тайвань пойдет на обострение ситуации, то это может обернуться его «уничтожением».

Мы максимально искренне и с полной целеустремленностью заявляем о готовности стремиться к мирному воссоединению. <...> Неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает, и неважно, вмешаются внешние силы или нет, если он осмелится пойти на риск, это приведет к его собственному уничтожению, — сказал Биньхуа.

Военэксперт назвал срок возможной высадки армии КНР на Тайвань

Ранее старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин предположил, что попытка Пекина взять Тайвань под контроль может быть предпринята уже в ближайшие несколько лет.