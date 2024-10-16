Раскрыта новая просьба Украины к НАТО

Украина просит приглашения в НАТО до завершения срока президента США Джо Байдена во второй половине января следующего года. Об этом заявила глава миссии Украины при альянсе Наталья Галибаренко, передает агентство Reuters.

«Наша идея заключается в том, что предоставление Украине приглашения в этот момент является политическим сигналом... Мы честно верим, что это может быть частью наследия действующей американской администрации», — заявила посол в интервью.

По данным агентства, президентские выборы в США, которые состоятся уже в следующем месяце, создают серьезную неопределенность для Украины, поскольку Вашингтон остается крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву.

Выступая в Лондоне после встречи с премьер-министром Киром Стармером и украинским лидером Владимиром Зеленским, новый генсек НАТО Марк Рютте затруднился назвать конкретные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс.

Генсек НАТО назвал главную задачу альянса на Украине

До этого Зеленский назвал ключевым приоритетом в отношении Киева и НАТО получение приглашения в альянс.

Также стало известно, что генеральный секретарь НАТО посетил штаб-квартиру Североатлантического альянса и новое командование объединения в Германии, созданное для содействия безопасности и обучению личного состава на Украине. Зачем альянс создает для этого отдельный орган, как Запад отреагировал на «план победы» Зеленского, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.