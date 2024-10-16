Дипломатический источник в столице Турции заявил, что в настоящее время нет предпосылок для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако дипломатическое урегулирование остается главным приоритетом во внешней политике Анкары.

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«В условиях продолжающихся боевых действий сложно говорить о переговорах, мы не видим сейчас каких-либо предпосылок для этого. Стороны наращивают военную активность, есть высокий уровень недоверия, конфронтации», – отметил источник.

Ранее газета Washington Post писала, что главарь киевского режима Владимир Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией, так как позиции Украины ослабли. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что серьезных предложений по урегулированию не поступало, а информация, появляющаяся в западных СМИ, кажется неожиданной.

По информации турецкого источника, дипломатическое урегулирование остается главным приоритетом для Анкары, сообщают РИА «Новости».

Напомним, США не будут выполнять просьбу Украины об уничтожении ракет и дронов в небе над республикой. Почему Штаты отказались сбивать российские ракеты над Незалежной, рассказали источники в американском сенате.