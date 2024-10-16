Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заверял президента России Владимира Путина, что Украина не вступит в НАТО «в ближайшем будущем», сообщает Lenta.ru со ссылкой на мемуары британского политика под названием Unleashed. По его словам, обещание было дано в телефонном разговоре в конце января 2022 года.

Джонсон в книге вспоминает, что в ответ на заявление о недопустимости размещения воск России на границе с Украиной, российский лидер заявил, что Москва имеет на это право из-за опасений присоединения южного соседа к Североатлантическому альянсу.

Я был раздражен. Да, это правда, что НАТО расширилось после окончания холодной войны... Но Украина? В НАТО? Сейчас? — написал Джонсон.

По его словам, Путин хорошо знал, что у Украины нет шансов на вступление в НАТО «в течение очень долгого времени». Он заверил российского президента, что «это совершенно нереально».