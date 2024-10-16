Украинские власти принудительно эвакуировать жителей Купянска, которые могли видеть преступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По словам Ганчева, российские войска продолжают идти вперед, и за последние недели освобождено несколько населенных пунктов.

«В это же время так называемый глава Харьковской области, украинской, Олег Синегубов объявил о том, что начинается принудительная эвакуация города Купянска и прилегающие к нему территории (…) Конечно, они осознают, что рано или поздно этот город будет освобожден, и, естественно, они предпринимают все усилия для того, чтобы, прежде всего, эвакуировать все органы власти, силовые структуры, ну и в том числе, население», - рассказал он.

По его словам, украинские власти регулярно «очищают поселки от мирных граждан, которые могут видеть беспредел со стороны украноцистов и наемников», когда те «занимаются мародерствами и изнасилованиями».

Ранее начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов заявил, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины грузинские наемники разграбили село Погребки Суджанского района Курской области. По его словам, наемники вывезли оттуда все, что смогли, даже пшеницу.