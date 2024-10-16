Киев и Запад придумали новый способ борьбы против России

Украина и Запад разработали новый метод в борьбе против России. Западные страны планируют перенести производство военной техники на украинскую территорию. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Запад очень старается перенести производство оружия на Украину», — передает слова Кнутова РИА «Новости».

Он добавил, что будут использоваться подземные заводы для сборки готовых комплектов.

Однако, по мнению Кнутова, если Россия атакует эти заводы высокоточными ракетами, это подорвет всю стратегию. Европе в таком случае придется искать новые решения, поскольку Украина не сможет выжить без внешней помощи, заключил эксперт.

Евросоюз начинает инвестировать в производство оружия на Украине, так как собственные мощности не могут удовлетворить потребности Киева, передает RT. Один из европейских дипломатов отметил, что Украине проще производить оружие самостоятельно.