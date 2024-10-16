Туск назвал непростыми отношения между Варшавой и Киевом

Отношения между Польшей и Украиной не могут быть абсолютно простыми, в том числе в связи со сложной историей сосуществования двух народов. С такой оценкой выступил польский премьер-министр Дональд Туск в интервью газете Gazeta Wyborcza.

"Отношения между двумя странами никогда не бывают абсолютно простыми. Сложная история [сосуществования польского и украинского народов] возвращается к нам разными волнами, и мы не можем закрывать глаза на эти эмоции", - отметил Туск.

"С украинскими политиками нужно говорить очень открыто, быть жестким, отстаивать свою позицию, когда есть уверенность в том, что это необходимо", - добавил он.

Тем не менее польские власти продолжат поддерживать Украину в конфликте с РФ, стратегия Варшавы по этому вопросу останется неизменной, подчеркнул политик.

Новая волна напряжения в польско-украинских отношениях наступила во второй половине августа. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш тогда заявил, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации жертв Волынской резни. Его позицию поддержал Туск. В свою очередь бывший тогда главой МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил переселение украинцев во время операции "Висла" с Волынской резней.

Заявление Кулебы вызвало возмущение поляков и скандал. В середине сентября польские СМИ сообщили о разговоре на повышенных тонах между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским во время визита последнего в Киев. По заявлениям польских дипломатов, Варшава будет использовать свое председательство в ЕС в первой половине 2025 года для оказания давления на Киев с целью решения вопроса. Кроме того, между Варшавой и Киевом остаются нерешенными экономические противоречия, а польские фермеры угрожают возобновить протесты у границы с Украиной.