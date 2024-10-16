На востоке Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Оно произошло в 47 км от Малатьи, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В указанном городе проживают около 441 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9 км.

20 сентября сообщалось, что в Кемеровской области произошло три землетрясения, магнитуда одного из которых составила 4,6. По данным ученых, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 00:01 по местному времени, находился в 49 километрах севернее города Таштагол. Интенсивность сотрясений в эпицентре составили 5,8 балла по шкале MSK-64.

2 сентября землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья острова Тайвань. По данным Центрального бюро погоды острова, подземные толчки зафиксировали в прибрежной зоне уезда Хуалянь. Эпицентр залегал на глубине 23,9 км.