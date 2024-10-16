Нереалистичность так называемого плана победы президента Украины Владимира Зеленского признают как в США, так и в Европе, где растет усталость от украинского конфликта. Такое мнение высказывается в материале газеты The Washington Post (WP).

По словам обозревателя WP Ишана Тарура, "план победы Зеленского, скорее всего, будет далек от той реальной "победы", на которую многие надеялись", так как "по обе стороны океана нарастают цинизм и усталость, и даже некоторые из самых ярых сторонников Украины признают, что время, отпущенное Западу на поддержание войны Киева, истекает".

При этом "среди западных правительств нет консенсуса относительно того, какая часть "списка пожеланий" Зеленского должна быть выполнена". В лучшем случае, отмечает Тарур, Киев может надеяться на поддержку Запада в ходе переговоров о завершении конфликта.

Автор статьи отметил, что в декабре 2022 года, когда Зеленского во время его выступления в Конгрессе встречали "бурными овациями", только небольшая группа республиканцев "насмехалась над его визитом и огромными суммами денег американских налогоплательщиков, направляемых на оборону Украины", а сегодня такую точку зрения разделяет подавляющее большинство американцев. Кроме того, скептицизм по поводу поддержки Киева подчеркивают как кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, так и его напарник по предвыборной гонке сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.

В офисе Зеленского раскрыли детали «плана победы»

Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко ранее сообщил, что 16 октября Зеленский представит "план победы" в Верховной раде. Согласно заявлениям представителей Украины, план предусматривает увеличение поставок вооружений украинской армии, удары дальнобойным оружием вглубь территории России, ускоренный процесс по вступлению Украины в НАТО, а затем участие западных стран в восстановлении Украины. Несколько американских и европейских СМИ со ссылкой на источники сообщил, что реакция союзников Киева на эти предложения была сдержанной.

Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом так называемую формулу мира как нереалистичную. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них - вывод ВС Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.