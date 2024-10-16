Просьбы Запада к Бишкеку порвать отношения с Россией вызваны ненавистью к Москве. Так призывы западных стран к прекращению российско-киргизского сотрудничества прокомментировал президент Киргизии Садыр Жапаров. Lenta.ru

«Конечно, как член ООН, мы не работаем с санкционными товарами, подпавшими под ограничения против России. Поэтому нам не могут предъявить никаких претензий по этому вопросу. Никаких сомнений нет и быть не может. Это, видимо, просто ненависть к России», — отметил Жапаров. RT на русском

Ранее президент Киргизии заявил, что Запад не имеет права указывать странам, которые намерены продолжать и развивать сотрудничество с Россией. Он напомнил, что существуют государства, входящие и в НАТО, и в Евросоюз, не желающие прекращать контакты с Москвой. News.ru