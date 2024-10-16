Казахстан передумал вступать в БРИКС

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что Касым-Жомарт Токаев получал предложения о вступлении страны в БРИКС, но пока у Астаны нет таких планов. Об этом сообщает Tengrinews.

Очередной саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. Президент Казахстана приглашен на этот форум в качестве гостя. Уали сообщил, что Токаев планирует выступить на расширенном заседании БРИКС 24 октября.

Пресс-секретарь Токаева заявил, что Казахстан «с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС». Страна поддерживает призывы лидеров организации к построению справедливого и демократического миропорядка, «свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав».

Уали отметил, что предложения о вступлении Казахстана в БРИКС «внимательно рассматриваются» Токаевым и анализируются ведомствами страны «с точки зрения национальных интересов Казахстана».

«Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС», - заявил пресс-секретарь Токаева.

По словам Уали, Астана учитывает многоступенчатый процесс рассмотрения заявки в БРИКС, а также «другие моменты, связанные с перспективами развития данного объединения». Уали добавил, что Казахстан считает ООН универсальной и безальтернативной организацией, в которой необходимо обсуждать все вопросы, связанные со строительством справедливого миропорядка.

В Кремле высказались о переименовании БРИКС

В конце августа 2023 года в ЮАР прошел 15-й саммит БРИКС, на тот момент в блок входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По итогам саммита в организацию пригласили еще шесть стран - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Все они, кроме Аргентины, стали членами БРИКС в начале 2024 года. Сообщалось, что подать заявки в БРИКС также планируют Турция, Нигерия и Буркина-Фасо.