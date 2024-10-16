Кличко сообщил о взрывах в столице Украины

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"В столице слышны звуки взрывов - работает ПВО", - написал он.

Позже Кличко добавил, что над киевским районом Троещина замечены беспилотники и вновь предупредил о работе ПВО.

При этом воздушную тревогу в самом Киеве не объявляли, хотя Киевская область находится в красной зоне.

Накануне вечером в украинской столице также раздавались взрывы. По данным местных пабликов, звуки взрывов были слышны в районах Киева на левом берегу Днепра.

О каких-либо разрушениях в столице Украины не сообщалось.