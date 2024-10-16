Пока вы спали: Сийярто о шансах Украины на мир и новый посол Чехии

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Сийярто оценил шансы Украины на мир после победы Трампа

Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может принести самую большую надежду на установление мира на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

"Если победит президент Трамп, это может принести самую большую надежду на мир (на Украине — ред.)", — приводит агентство слова главы МИД.

Он также отметил, что в противном случае "не видно человека, который мог бы направить всю международную политическую арену к более мирной позиции".

СМИ назвали Даниэла Коштовала новым послом Чехии в России

Новым послом Чехии в России станет Даниэл Коштовал — бывший заместитель министра обороны. Он вступит в должность в первые месяцы 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ČTK.

"Послы Чехии находятся в ключевых странах, которые являются стратегическими союзниками страны — в Великобритании, Франции, Германии или Соединенных Штатах Америки. Я желаю послу много сил в этой непростой миссии", — рассказал министр иностранных дел Ян Липавский.

Мадуро в третий раз вступит в должность президента Венесуэлы 10 января 2025 года

В должность президента на третий срок действующий глава Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро вступит 10 января 2025 года. Об этом глава государства сообщил во время церемонии вступления в должности командующих родами, видами и территориальными подразделениями Вооруженных сил Венесуэлы, пишет ТАСС.

"[Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы] Хорхе Родригес получил приглашение от правления Национальной ассамблеи принять у меня присягу конституционного президента [республики] на период 2025-2031 годов 10 января будущего года в Федеральном законодательном дворце", - приводит агентство слова Мадуро.

США повышают риск конфликта на Корейском полуострове, заявила Захарова

США является единственной страной, которая повышает риск конфликта на Корейском полуострове, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Классический американский прием: спровоцировать эскалацию ситуации и всё свалить на ими же поневоле вовлеченных. Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнёт", — написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.

Маск с июля по сентябрь выделил не менее $75 млн комитету по поддержке Трампа

Илон Маск с июля выделил не менее $75 млн созданному им политическому комитету, поддерживающему кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, пишет ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные Федеральной комиссией по выборам США.

Средства были переведены несколькими траншами в период с 3 июля по 5 сентября. Маск был единственным лицом, финансировавшим работу комитета в течение этого времени.