Раскрыта сумма пожертвований Илона Маска кампании Трампа

FEC: Маск за три месяца пожертвовал $75 млн в поддержку Трампа
Американский предприниматель Илон Маск за три месяца лично пожертвовал почти $75 млн политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа America PAC. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчёт Федеральной избирательной комиссии США (FEC).
По данным агентства, Маск финансирует большую часть предвыборной кампании Трампа.
Илона Маска обвинили в плагиате
Ранее Маск заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что в случае победы на выборах президента США вице-президента Камалы Харрис ему может грозить тюремное заключение.
Также в The Wall Street Journal писали, что Маск многие годы тайно жертвовал республиканцам десятки миллионов долларов.