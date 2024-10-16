Раскрыта сумма пожертвований Илона Маска кампании Трампа

Американский предприниматель Илон Маск за три месяца лично пожертвовал почти $75 млн политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа America PAC. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчёт Федеральной избирательной комиссии США (FEC).

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По данным агентства, Маск финансирует большую часть предвыборной кампании Трампа.

Илона Маска обвинили в плагиате

Ранее Маск заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что в случае победы на выборах президента США вице-президента Камалы Харрис ему может грозить тюремное заключение.

Также в The Wall Street Journal писали, что Маск многие годы тайно жертвовал республиканцам десятки миллионов долларов.