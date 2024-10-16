Трамп: демократы отобрали у Байдена шанс на переизбрание, как конфету у ребенка

Демократы отобрали у президента США Джо Байдена возможность участвовать в выборах в ноябре, как конфету у ребенка. Такое мнение выразил во вторник кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

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"Я не поклонник Байдена, да и кто может быть [его поклонником], но у него украли выборы. Их отобрали у него, как конфету у ребенка. И он злится", - сказал республиканец, выступая перед сторонниками в Атланте (штат Джорджия).

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Трамп считает, что после отказа от участия в выборах Байден испытывает к нему больше симпатий, чем к вице-президенту Камале Харрис, сменившей Байдена в президентской гонке.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден. Он принял решение выйти из гонки после провального выступления на июньских дебатах с Трампом и поддержал выдвижение Харрис, которую делегаты прошедшего съезда партии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты.