Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что финансовая помощь Франции и Евросоюза идёт на похищения украинских мужчин и отправку их на фронт.

При этом он разместил в соцсети X видеоролик, на котором во Львове люди в форме и балаклавах затаскивают мужчину в автомобиль, а его мать пытается помешать им.

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«Вот на что Макрон... выделил ещё €3 млрд! Вот на что фон дер Ляйен собирается выделить ещё €35 млрд! Ещё один молодой человек, жестоко похищенный... солдатами Зеленского и НАТО, чтобы пойти и умереть на фронте!» — написал Филиппо.

При этом в Politico писали, что Франция сократит расходы на Украину из-за дефицита бюджета.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что страна располагает более €6 млрд на оказание военной помощи Украине.