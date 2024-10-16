Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить до конца года

Работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершить до конца 2024 года, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. По его словам, сейчас идут переговоры по вопросам потребления пользователями интернет-трафика.

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«Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей», — цитирует Мезенцева РИА Новости.

Россия и Беларусь в ближайшее время могут отменить роуминг между странами

В июле замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил о подготовке комплексного решения с Белоруссией об отмене роуминга в Союзном государстве.

Также оператор сотовой связи Т2 отменил роуминг на территории Крыма.