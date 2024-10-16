Госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили помощь Вашингтона Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в телефонном разговоре помощь Вашингтона Киеву, а также предстоящие дипломатические мероприятия. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

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По его словам, руководители внешнеполитических ведомств двух стран "обсудили предстоящие дипломатические мероприятия и контакты с лидерами ЕС". Как уточняется в документе, "госсекретарь подчеркнул, что США продолжают оказывать военную и экономическую помощь Украине", укреплять ее военный потенциал.

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14 октября представитель кабмина ФРГ подтвердил, что президент США Джо Байден посетит Германию в конце этой недели. Ранее журнал Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер планирует 18 октября провести переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. 8 октября Байден решил отложить намеченную на 10-15 октября поездку в Германию и Анголу из-за приближавшегося к Соединенным Штатам урагана "Милтон". В связи с этим не состоялась и запланированная на 12 октября на авиабазе Рамштайн в ФРГ встреча контактной группы по военному содействию Украине.