Жена Зеленского оценила рост числа инвалидов на Украине с начала конфликта

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская оценила рост числа инвалидов в республике с начала полномасштабного конфликта в феврале 2022 года. Об этом она написала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она отметила, что за этот период в стране стало на 300 тысяч инвалидов больше, им требуется полноценная реабилитация.

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Всего на Украине официально зафиксировано три миллиона человек с ограниченными возможностями здоровья, с учетом получивших этот статус после 24 февраля 2022 года.

Летом Зеленская сообщила, что с сентября в украинских школах вводятся «уроки счастья», являющиеся аналогом американского курса по социально-эмоциональному обучению Well-Being. По ее словам, курс будет развивать социальные навыки, «без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь».