Бывший президент США Билл Клинтон раскрыл залог победы демократов на выборах, заявив NBC News, что исход выборов будет зависеть от того, «сможем ли мы добиться честного, открытого подсчета голосов».

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«Победа будет за теми, кто сильнее этого хочет и сможем ли мы добиться честного, открытого подсчета голосов», — заявил Клинтон, отвечая на вопрос о том, что поможет демократам победить.

Демократы решили обратиться в суд в случае победы Трампа на выборах

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что из-за имеющихся проблем со здоровьем кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис вряд ли сможет участвовать в выборах, которые пройдут 5 ноября.