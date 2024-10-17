Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News

Предвыборный штаб кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа раскритиковал интервью вице-президента, соперника Трампа от демократов Камалы Харрис телеканалу Fox News, назвав ее выступление «катастрофой».

«Интервью Камалы Харрис с (ведущим Fox News - прим. ред.) Бретом Байером было катастрофой. Камала злилась, защищалась и в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы», - написала представитель штаба Kаролин Ливитт в соцсети Х.

Харрис заявила, что не продолжит президентский курс Байдена в случае победы

Она добавила, что вице-президент не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, а вся ее предвыборная кампания строится на лжи в отношении Трампа. По мнению Ливитт, выступление Харрис продемонстрировало, что она не сможет выдержать давления на посту президента страны, точно также, как не смогла справиться с давлением во время интервью.

Напомним, выборы в США состоятся 5 ноября. В начале этой недели букмекеры ставили на победу бывшего президента США Дональда Трампа, в последнюю неделю уровень его одобрения со стороны избирателей вырос.