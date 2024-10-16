СМИ: план поддержки темнокожих мужчин Харрис не поможет ей привлечь избирателей

В погоне за голосами афроамериканского населения США кандидат от Демократической партии Камала Харрис презентовала «Программу возможностей для темнокожих мужчин», которую The Wall Street Journal назвал «последним сигналом SOS» вице-президента. В издании считают, что в привлечении голосов темнокожего населения демократам не поможет ни легализация марихуаны, ни предоставление льготных бизнес-кредитов.

В надежде повысить падающий уровень поддержки среди темнокожих избирателей вице-президент США Камала Харрис презентовала «Программу возможностей для темнокожих мужчин» — план, направленный на предоставление афроамериканским избирателям расширенного круга привилегий. Однако, по мнению The Wall Street Journal, это едва ли поможет демократам добиться желаемого.

В США объяснили политическую изменчивость Харрис

«У Камалы Харрис есть политическая проблема с завоеванием поддержки молодых темнокожих мужчин, и в понедельник она послала последний сигнал SOS, представив «Программу возможностей для темнокожих мужчин», — пишет WSJ.

Сам план команда Харрис опубликовала накануне на сайте её предвыборной кампании. В так называемую программу возможностей входят льготные бизнес-кредиты для темнокожих предпринимателей, поддержка программ обучения и наставничества, которые помогут получить хорошо оплачиваемую работу в востребованных отраслях, поддержка темнокожих криптоинвесторов, изучение серповидноклеточной анемии, диабета, психических заболеваний, рака простаты и других болезней, которые часто поражают афроамериканских мужчин, а также легализация марихуаны и создание возможностей для темнокожих преуспеть в индустрии каннабиса и в торговле наркотиком.

В первую очередь план демократов предусматривает выделение 1 млн невзыскиваемых кредитов (в размере не более $20 тыс.) на предпринимательство. Проблема заключается лишь в одном: распределение государственных кредитов по расовому признаку противоречит Конституции США, отмечает редакционная коллегия WSJ.

Демократы уже пытались сделать нечто подобное с программой прощения кредитов в марте 2021 года, после пандемии COVID-19, для «социально неблагополучных фермеров», к которым причислялись темнокожие, американские индейцы, коренные жители Аляски, латиноамериканцы, азиаты и жители тихоокеанских островов. Как результат — судьи запретили эту программу, а Министерство юстиции отказалось рассматривать апелляцию.

Ещё больше вопросов у американской газеты вызвал пункт про марихуану. Харрис хочет не только легализовать её, но и помочь представителям нацменьшинств, имеющим судимость за наркотики, воспользоваться «коммерческим потенциалом» каннабиса.

«Вице-президент утверждает, что следует научным данным. Но она игнорирует растущие данные о психическом, физическом и социальном вреде марихуаны», — подчёркивает издание, отмечая, что многие общины темнокожих в Калифорнии выступают против появления в их районах аптек с легализованным каннабисом, поскольку не хотят, чтобы их молодёжь употребляла наркотики.

«В 2019 году госпожа Харрис заявила, что марихуану следует легализовать, потому что она «приносит многим людям радость», — напоминает WSJ. — Неужели она действительно верит, что поощрение курения марихуаны — это путь к успеху на протяжении всей жизни?»

Что касается программ обучения и наставничества, издание сочло это хорошей идеей, но только в теории. Как показывает практика, большинство государственных программ обучения в США «имеют низкие результаты».

«Это хорошая новость, что госпожа Харрис и демократы вынуждены конкурировать за темнокожих избирателей, которые с любовью вспоминают экономику первого срока Трампа. Но ей могут понадобиться более эффективные меры», — заключили в WSJ.

Напомним, согласно недавним результатам соцопроса газеты The New York Times, 78% темнокожих избирателей в США собираются голосовать за Камалу Харрис. Между тем на предыдущих президентских выборах Джо Байдена поддержали 90% афроамериканцев, а в 2016-м за Хиллари Клинтон проголосовали 92% темнокожих избирателей.