Пентагон: США намерены расширять учения в Тихоокеанском регионе

Командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн заявил, что Министерство обороны США планирует расширение проводимых в Тихоокеанском регионе учений.

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Он отметил, что Армия и ВВС США ежегодно принимают участие в более 40 учениях в регионе.

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По словам Флинна, в скором времени учения будут направлены на манёвренное боевое применение ВВС и способность наращивать воздушную мощь.

Также, как отмечает ТАСС, во время учений будет проводиться подготовка по противодействию «беспилотникам, крылатым ракетам и другим ракетным угрозам».

Ранее поступила информация, что армия США использовала на учениях вертолёт Ми-17 российского производства.

Также Южная Корея и США провели совместные морские учения в Японском море.