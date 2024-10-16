МИД Швейцарии сообщил об отмене визита украинского премьера

Официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию отменен по форс-мажорным причинам. Об этом сообщило швейцарское информационное агентство Keystone-ATS со ссылкой на швейцарский МИД.

© РИА Новости / Алексей Филиппов

Визит украинского премьера, планировавшийся на 16 октября, отменен "по форс-мажорным причинам", отметили в МИД, не сообщив каких-либо иных деталей. Агентство Keystone-ATS напомнило, что об этом визите швейцарское внешнеполитическое ведомство объявило в минувший понедельник.

Зеленский встретился с президентом Швейцарии

Предполагалось, что Шмыгаль посетит с визитом Швейцарию 16 октября, а затем, 17-18 октября, примет в Лозанне участие в международной конференции по вопросам разминирования на Украине, которую эта страна организует вместе со Швейцарией. Ожидалось также выступление украинского премьера на совместной пресс-конференции с президентом Конфедерации Виолой Амхерд.

Официальный представитель МИД Швейцарии Элиза Рагги сообщила ТАСС 27 сентября, что Берн пригласил более 50 государств, а также несколько международных и региональных организаций на конференцию по вопросам разминирования в Лозанну.