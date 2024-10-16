Киеву не нравится мнение США об окончании конфликта

У США есть план по завершению конфликта на Украине, который предполагает «территориальные компромиссы», но он не устраивает Зеленского. Экс-посол Украины в Вашингтоне Чалый сообщил, что американцы уже просили президента Украины «быть более гибким». В офисе Зеленского же заявили, что не ждут «открытия второго фронта» против Москвы, но просят союзников ужесточить санкции.

Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

На Украине заявили о разрыве фронта

«Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций. Россия и Иран существенно зависят от экспорта энергоносителей, некоторые другие страны – от их импорта, и в этой битве можно одержать победу, не сделав ни единого выстрела. Чего именно ждем?» — написал Подоляк в своем Telegram-канале.

Подоляк также указал на то, что союз России, Ирана и Северной Кореи «быстрее и циничнее».

«Противодействие [западных союзников Украины] опаздывает и каждый раз оказывается слишком слабым, поощряя противников к более радикальным действиям. Так, отсутствие реакции на массовые поставки «шахедов» из Ирана подтолкнуло РФ к покупке иранских баллистических ракет. КНДР миновала безнаказанно продажу россиянам ракет, миллионов снарядов, и теперь диктатор Ким поставляет диктатору Путину живую силу», — написал Подоляк.

Москва и Тегеран неоднократно опровергали сообщения о поставках иранского вооружения для армии России. Также в Вашингтоне сообщили, что не могут подтвердить заявления Киева об участии военных КНДР в СВО.

«Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения», — сообщил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Экс-посол рассказал об ожиданиях США

У ключевого союзника Украины — США — есть план по завершению конфликта на Украине, он предполагает «территориальные компромиссы», заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

«Американцы, когда приезжали в Киев, предлагали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому быть более гибким в Вашингтоне. В сущности, от него ожидали обсуждения возможных территориальных компромиссов», — заявил Чалый (цитата по украинскому изданию «Страна»).

По его данным, основные пункты плана США следующие: не допустить прямого столкновения с Россией; не допустить включения в конфликт НАТО; не допустить победы России; сохранение суверенной Украины (вероятно, с территориальными уступками).

«Да, это план не о победе Украины», — признал дипломат.

По его мнению, Украина может противостоять такому развитию событий «эскалацией» и вовлечением других стран в конфликт.

Байден ждет победы, Трамп обещает урегулирование

«Мой посыл ясен: Соединенные Штаты окажут Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне», — говорил действующий президент США Джо Байден во время последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Америку.

План кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта предполагает создание демилитаризованной зоны по линии фронта, утверждал ранее кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс.

«Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной <…>. Украина сохраняет свою независимость и суверенитет. Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода», — сказал Вэнс в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану (цитата по ТАСС).

Сам Трамп неоднократно обещал закончить конфликт, но как именно – не уточнял.

Зеленский стоит на своем

Владимир Зеленский не намерен отступать от своей «формулы мира», которая подразумевает полный вывод российских войск на границы 1991 года, сообщала ранее испанская газета El Mundo.

Во время визита в Хорватию «Зеленский и другие украинские лидеры категорически повторили, что не примут другой мирный план». Украинский президент уточнил, что его «план победы» имеет целью «заставить Россию сесть за переговоры на киевских условиях», пишет El Mundo.

Как ожидается, Зеленский представит свой «план победы» в Верховной раде завтра, 16 октября.

Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта на встрече в МИДе: вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Украины от вступления в НАТО, отмена западных санкций против РФ и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.