Премьер Грузии выразил уверенность в будущем объединении с Абхазией

Линия, разделяющая Грузию и Абхазию, является искусственной и скоро будет устранена, чтобы народы двух стран жили вместе в едином грузинском государстве. Такое заявление сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе на предвыборном митинге правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», передает РБК со ссылкой на Interpressnews.

Он назвал Абхазию «историческим краем Грузии».

«В нескольких километрах от Зугдиди проходит разделительная линия, которая искусственно разделяет нас с людьми, нашими абхазскими братьями и сестрами, которые проживают по ту сторону реки Ингури. Я уверен, что скоро придет время, когда все искусственные препятствия будут устранены, и грузины и абхазы будут жить вместе в едином и неделимом государстве», — добавил Кобахидзе.

По его словам, «вместе они создадут светлое будущее для Грузии и станут членом Евросоюза».

Кобахидзе уже не первый раз говорит о «единой Грузии», в которую должны войти Абхазия и Южная Осетия. В частности, в конце сентября он заявлял, что Тбилиси надеется «восстановить все разрушенные мосты» с этими странами.