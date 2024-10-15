Раскрыты последствия возможной войны США и Ирана

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, предположил, к чему приведет возможная война США и Ирана. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дотком раскрыл последствия возможной войны США и Ирана и подчеркнул, что начало конфликта грозит третьей мировой.

«Если США начнут войну с Ираном, третья мировая война гарантирована», — написал он.

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Ранее в Иране заявили о планах не допустить войну с США. Об этом сообщил главный советник лидера элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции генерал Хосейн Дагиги. По его словам, вооруженные силы страны внимательно следят за ситуацией и готовы к любым ответным действиям.