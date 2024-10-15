Харрис отреагировала на танец Трампа на предвыборном митинге

Кандидат в президенты США от партии демократов Камала Харрис прокомментировала танец ее соперника от партии республиканцев Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает The Guardian.

В своем коротком комментарии Харрис выразила надежду, что с Трампом «все в порядке».

«Надеюсь, с ним все в порядке», — написала она в социальных сетях.

Напомним, что ранее Трамп неожиданно начал танцевать на предвыборном митинге в Пенсильвании. Как сообщает источник, во время митинга Трампа несколько зрителей потеряли сознание из-за жары. Пока медики оказывали пострадавшим помощь, кандидат в президенты неожиданно предложил «послушать музыку вместо вопросов» — он попросил организаторов включить несколько песен, после чего начал танцевать.

«Давайте не будем больше задавать вопросы. Давайте просто послушаем музыку. Давайте сделаем из этого музыку. Кому, черт возьми, хочется слышать вопросы, верно?», — заявил он.

Отмечается, что на протяжении следующих 40 минут Трамп танцевал под «It’s a Man’s Man’s Man’s World» Джеймса Брауна, «YMCA» группы Village People, «Nothing Comapres 2 U» Шинейд О’Коннор и «Ave Maria» в исполнении Лучано Паваротти. После этого политик заявил, что потерявшие сознание «являются патриотами», а еще именно из-за них собравшиеся «послушали хорошую музыку».

Ранее Трамп сравнил администрацию Байдена с «пьяными матросами».