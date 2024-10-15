Харрис отказалась от интервью о своих планах по экономике

Главный редактор информационного агентства Bloomberg Джон Миклтуэйт заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис решила отказаться от интервью о своих планах по экономике. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказал Миклтуэйт, Харрис предложили рассказать о своих планах по вопросам экономики на случай ее победы на президентских выборах. Однако кандидат в президенты отказалась от такого разговора. При этом ее соперник от партии Республиканцев Дональд Трамп пришел на аналогичное интервью.

«Просто для записи и тех, кто нас смотрит: экономический клуб Чикаго и Bloomberg вместе пригласили вице-президента Харрис для схожего интервью о ее экономических планах, в котором она отказала», — заявил Миклтуэйт перед интервью с Трампом.

Ранее Камалу Харрис обвинили в плагиате из-за книги.