Трамп ответил на вопрос о звонке Путину

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о том, действительно ли он в последние годы несколько раз говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты на площадке экономического клуба Чикаго попросили политика рассказать об общении с Путиным.

«Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо», — отметил Трамп.

Журналист раскрыл предмет разговоров Байдена и Порошенко

Кандидат в президенты заметил, что диалог между странами необходим в силу того, что Россия, как и США, является ядерной державой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения, что Путин и Трамп якобы семь раз созванивались в 2020-2024 годах.