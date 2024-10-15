Байдена обвинили в приближении третьей мировой войны

Мир оказался на пороге третьей мировой войны из-за слабости администрации президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал член комитета по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса Майкл Уолц, передает РИА «Новости».

Он отметил, что события в Европе и на Ближнем Востоке, которые привели мир к краю третьей мировой войны, произошли «под присмотром» Байдена в последние четыре года.

«Позорное паническое бегство из Афганистана теперь привело к подъему ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*. Это довольно опасно», — добавил Уолц.

Также он указал на риски роста напряженности в Южно-Китайском море. По мнению Уолца, все это происходит из-за «слабости Белого дома».

*террористические организации, запрещенные в РФ