Подоляк оценил возможность открытия второго фронта против России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в своем Telegram-канале, что Украина не дождется открытия партнерами второго фронта против России.

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"Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта", - сказал он.

При этом, по его словам, Киев может рассчитывать "хотя бы на ужесточение торговых санкций" в отношении Москвы.

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Накануне Подоляк в интервью немецкой газете Welt заявил, что Украине необходимо перенести боевые действия на территорию России. При этом он порассуждал о ситуации, "когда будет крупномасштабное наступление, не только в Курскую и другие приграничные области, но и вглубь России — в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую". Также Подоляк рассказал, что "план победы" президента Украины Владимира Зеленского подразумевает "военное принуждение" России к миру.