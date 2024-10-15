Франция вынуждена сократить помощь Украине из-за дефицита бюджета. Об этом пишет Politico со ссылкой на министра обороны Себастьяна Лекорню.

«Политически было решено в начале 2024 года, что эта помощь может достичь три миллиарда евро», — отметил глава военного французского ведомства.

Он уточнил, что в реальности выделят более двух миллиардов евро, «но не три».

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Политические аналитики издания уточнили, что Франция — далеко не единственная страна, которая столкнулась с такой проблемой. Дефицит средств для помощи Украине ощутила и Германия.

Во вторник, 15 октября, стало известно, что создаваемое Североатлантическим альянсом отдельное командование по координации военной помощи НАТО Украине заработает в течение следующих месяцев. Об этом сообщил старший представитель НАТО на Украине Патрик Тернер в интервью агентству Укринформ.

Ранее эксперт заявил, что Россия может ответить ЕС при погашении кредита Украине замороженными активами.