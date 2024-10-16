Премьер Катара обвинил Израиль в препятствовании прекращению огня в секторе Газе

Власти Израиля препятствуют прекращению огня в секторе Газа, заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Его слова передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что это соглашение требует согласия двух сторон, но одна из них не хочет заключать его.

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«Что бы мы ни делали как посредники, результат остается таким же. Вы знаете о препятствиях. Особенно в последний период препятствием является израильская сторона», — сказал премьер.

Ранее Reuters узнал, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин пригрозили ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Как сообщается, высокопоставленные чиновники США передали 13 октября письмо министру стратегического планирования Израиля Рону Дермеру и министру обороны Йоаву Галанту. Вашингтон выразил беспокойство сократившимися поставками гуманитарной помощи в Газу в сентябре.