Началась принудительная эвакуация из городов в Харьковской области

В Купянске Харьковской области и ряде других населенных пунктов, расположенных рядом с ним, объявлена принудительная эвакуация мирных жителей, об этом заявил глава харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, решение было принято не только на фоне ухудшающейся ситуации в зоне боевых действий, но и неготовности властей начать отопительный сезон.

Мы приняли решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из некоторых населенных пунктов Купянского направления. В частности, город Купянск, Кондрашовка, Куриловка, Петропавловка и другие населенные пункты, — сказал Синегубов.

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Глава ОВА добавил, что в этих населенных пунктах есть проблемы с подачей электричества, а также с предоставлением гуманитарной помощи мирным жителям. Он уточнил, что всего предстоит эвакуировать около семи тысяч человек: в первую очередь будут вывозить тех, кто живет на левом берегу реки Оскол, поскольку они ближе всего находятся к позициям российской армии. Синегубов констатировал, что не все гражданские с энтузиазмом приняли идею об эвакуации.

Ранее стало известно о принудительной эвакуации в почти 100 населенных пунктах в Сумской области Украины. Как пояснили в местном районном совете, речь идет о вывозе как детей, так и их родителей.