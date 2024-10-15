Трамп 39 минут танцевал на своем предвыборном мероприятии, не отвечая на вопросы

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп почти 40 минут танцевал на своем предвыборном мероприятии в городе Оукс в Пенсильвании. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

"В течение 39 минут Трамп раскачивался и пританцовывал, иногда останавливаясь, чтобы поговорить, превратив мероприятие в сеанс прослушивания любимых песен из самостоятельно составленного им плей-листа для митинга", - говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, такая ситуация на предвыборном мероприятии Трампа произошла из-за того, что двум зрителям в помещении понадобилась медицинская помощь. Трамп попытался разрядить обстановку, в шутку спросив у толпы, "хочет ли кто-нибудь еще упасть в обморок".

"Давайте не будем больше задавать вопросы. Давайте просто послушаем музыку", - предложил кандидат в президенты США от республиканцев.

До этого Трамп заявил, что не хочет думать о поражении на выборах.