США поставили Израилю ультиматум из-за сектора Газа

США предупредили Израиль о возможности введения эмбарго на поставки вооружения в случае, если еврейское государство не будет способствовать урегулированию гуманитарного кризиса в секторе Газа. Об этом сообщает 12-й канал телевидения Израиля.

«Соединенные Штаты направили Израилю четкое послание о том, что гуманитарный кризис в секторе Газа должен быть урегулирован в течение месяца, чтобы эмбарго на поставки оружия не вводилось», - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

До этого сообщалось, что в книге американского журналиста Боба Вудворда «Война» говорилось, как помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в прошлом году сравнивал Израиль с «голым королем», способным развязать масштабную войну на Ближнем Востоке.

Помощник Байдена сравнил Израиль с «голым королем»

По данным Вудворда, в октябре 2023 года Израиль был готов начать превентивную операцию на юге Ливана против шиитского движения «Хезболла». Салливан отмечал, что это стало бы полномасштабной войной на Ближнем Востоке, которую спровоцировал бы Израилем, считавший, что «Хезболла» вот-вот нападет и им нужно действовать.

Ранее Bloomberg узнал о слабом влиянии США на политику Израиля в регионе.